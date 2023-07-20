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Ракурс
Российские оккупанты потеряли в Украине второго генерала за две недели

Российские оккупанты потеряли в Украине второго генерала за две недели

20 июл 2023, 20:31
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Командира 123-ї бригади амрії рф генерал-майора Дениса Іванова ліквідували на війні з Україною. Це сталося внаслідок удару по його машині дрона-камікадзе кілька днів тому.


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Він нібмто перевіряв стан бойових позицій, пише Z-паблік WarGonzo. Йому надано звання Героя Росії посмертно.

Іванов — восьмий підтверджений ліквідований на війні з Україною генерал.

Він став другим знищеним високим чином росіян у липні. 11 липня стало відомо, що внаслідок ракетного удару ліквідовано командувача 144-ї мотострілецької дивізії генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Російські канали офіційно підтвердили полковника Іванова, позивний Ташкент.

123 бригада, якою керував убитий московит, діє в районі міста Сіверськ.

Источник: Ракурс


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