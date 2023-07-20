Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские оккупанты потеряли в Украине второго генерала за две недели
Российские оккупанты потеряли в Украине второго генерала за две неделиhttps://racurs.ua/n185315-rossiyskie-okkupanty-poteryali-v-ukraine-vtorogo-generala-za-dve-nedeli.htmlРакурс
Командира 123-ї бригади амрії рф генерал-майора Дениса Іванова ліквідували на війні з Україною. Це сталося внаслідок удару по його машині дрона-камікадзе кілька днів тому.
.
Він нібмто перевіряв стан бойових позицій, пише Z-паблік WarGonzo. Йому надано звання Героя Росії посмертно.
Іванов — восьмий підтверджений ліквідований на війні з Україною генерал.
Він став другим знищеним високим чином росіян у липні. 11 липня стало відомо, що внаслідок ракетного удару ліквідовано командувача 144-ї мотострілецької дивізії генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Російські канали офіційно підтвердили полковника Іванова, позивний Ташкент.
123 бригада, якою керував убитий московит, діє в районі міста Сіверськ.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...