Російські окупанти втратили в Україні другого генерала за два тижні

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Російські окупанти втратили другого генерала за два тижні
Російські окупанти втратили в Україні другого генерала за два тижніhttps://racurs.ua/ua/n185315-rosiyski-okupanty-vtratyly-v-ukrayini-drugogo-generala-za-dva-tyjni.htmlРакурс
Командира 123-ї бригади амрії рф генерал-майора Дениса Іванова ліквідували на війні з Україною. Це сталося внаслідок удару по його машині дрона-камікадзе кілька днів тому.
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Він нібмто перевіряв стан бойових позицій, пише Z-паблік WarGonzo. Йому надано звання Героя Росії посмертно.
Іванов — восьмий підтверджений ліквідований на війні з Україною генерал.
Він став другим знищеним високим чином росіян у липні. 11 липня стало відомо, що внаслідок ракетного удару ліквідовано командувача 144-ї мотострілецької дивізії генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Російські канали офіційно підтвердили полковника Іванова, позивний Ташкент.
123 бригада, якою керував убитий московит, діє в районі міста Сіверськ.
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