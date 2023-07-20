Возле Красногоровки десантники ликвидировали россиян с блогером-оккупантом

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Ракурс

У районі Красногорівки українські десантники розгромили російських військових та ліквідували блогера-окупанта. Бойову роботу провели бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади.

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Нещодавно окупанти здійснили спробу штурму українських позицій між населеним пунктом Красногорівка та Мар’їнка.

Росіяни залучили велику кількість бронетехніки, живої сили та хотіли закріпитися на місцевій шахті.

Окупанти почали кілька хвиль наступу в напрямку шахти ще 15 липня.

Проте росіяни потрапили від шквальних вогонь українських сил.

«Мілітарний» пише, що під час бою окупанти втратили близько десятка одиниць пошкодженої або знищеної техніки та зазнали значних втрат у живій силі.

Також у цих боях брав участь російський пропагандист Михайло Лучін, який вів у соціальній мережі групу «Миша на Донбассе».

Українські десантники показали відео з ліквідацію російського блогера-окупанта.

Імовірно, по групі росіян з блогером застосовували касетні боєприпаси, які розкидали по полю бою розривні суббоєприпаси.

Нещодавно неназваний український чиновник підтвердив виданню The Washington Post, що військові ЗСУ вже почали застосовувати проти російських окупантів передані касетні боєприпаси.