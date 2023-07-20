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Германия сменила посла в Украине
Германия сменила посла в Украинеhttps://racurs.ua/n185318-germaniya-smenila-posla-v-ukraine.htmlРакурс
Німеччина має нового посла в Україні.
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Die Zeit пише, що дипломат Мартін Ягер 20 липня приступить до своїх обов’язків у Києві як новий посол Німеччини в Україні, замінивши свого попередника Анку Фельдхузен.
Вручаючи вірчі грамоти до МЗС, 58-річний Ягер запевнив Україну в «незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності країни».
Німеччина також готова надати подальшу військову, економічну та гуманітарну допомогу, — йдеться у повідомленні.
Раніше Ягер був, крім іншого, послом Німеччини в Іраку та Афганістані, представником Федерального міністерства закордонних справ та головним лобістом автомобільної компанії Daimler.
На сайті посольства ФРН в Україні послом поки що значиться Анка Фельдхузен. Вона очолювала німецьку дипмісію в Києві з 2019 року.
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