Германия сменила посла в Украине

https://racurs.ua/n185318-germaniya-smenila-posla-v-ukraine.html

Ракурс

Німеччина має нового посла в Україні.

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Die Zeit пише, що дипломат Мартін Ягер 20 липня приступить до своїх обов’язків у Києві як новий посол Німеччини в Україні, замінивши свого попередника Анку Фельдхузен.

Вручаючи вірчі грамоти до МЗС, 58-річний Ягер запевнив Україну в «незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності країни».

Німеччина також готова надати подальшу військову, економічну та гуманітарну допомогу, — йдеться у повідомленні.

Раніше Ягер був, крім іншого, послом Німеччини в Іраку та Афганістані, представником Федерального міністерства закордонних справ та головним лобістом автомобільної компанії Daimler.

На сайті посольства ФРН в Україні послом поки що значиться Анка Фельдхузен. Вона очолювала німецьку дипмісію в Києві з 2019 року.