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Россияне четвертый раз за неделю атаковали Одесщину, фото: ГСЧС
Рашисты ударили ракетами по пожарным на Одесчине (ФОТО)https://racurs.ua/n185325-rashisty-udarili-raketami-po-pojarnym-na-odeschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 липня, вранці здійснили четверту за тиждень атаку по Одеській області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За словами чиновника, рашисти на світанку випустили ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.
На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, — зазначив Кіпер. — Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону повідомила, що ворог бив безпосередньо туди, де розташовані ангари з агропродукцією та зберігається сільгосптехніка.
Ворог уночі вивів у море ракетоносій і запустив дві крилаті ракети «Калібр» складним маршрутом ледь не по державному кордону з урахуванням рельєфу місцевості, що ускладнило можливість їхнього виявлення та знешкодження, — зазначила вона.
В результаті влучання російський ракет відбулося майже одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявити їх за таких обставин дуже ускладнено.
Гуменюк наголосила, що удар здійснювався у дві хвилі:
- спочатку ворог випустив дві ракети;
- згодом, коли почалася рятувальна операція, рашисти запустили ще одну ракету тим самим маршрутом.
Голова ДСНС Сергій Крук га своїй сторінці повідомив, що в результаті повторного ракетного удару була знищена техніка рятувальників.
Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги, — наголосив він. — Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин. Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали.
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