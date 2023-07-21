Росіяни вчетверте за тиждень атакували Одещину, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n185325-rashysty-vdaryly-raketamy-po-pojejnykah-na-odeschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 липня, вранці здійснили четверту за тиждень атаку по Одеській області.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами чиновника, рашисти на світанку випустили ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, — зазначив Кіпер. — Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону повідомила, що ворог бив безпосередньо туди, де розташовані ангари з агропродукцією та зберігається сільгосптехніка.

Ворог уночі вивів у море ракетоносій і запустив дві крилаті ракети «Калібр» складним маршрутом ледь не по державному кордону з урахуванням рельєфу місцевості, що ускладнило можливість їхнього виявлення та знешкодження, — зазначила вона.

В результаті влучання російський ракет відбулося майже одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявити їх за таких обставин дуже ускладнено.

Гуменюк наголосила, що удар здійснювався у дві хвилі:

спочатку ворог випустив дві ракети;

згодом, коли почалася рятувальна операція, рашисти запустили ще одну ракету тим самим маршрутом.

Голова ДСНС Сергій Крук га своїй сторінці повідомив, що в результаті повторного ракетного удару була знищена техніка рятувальників.