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Появились фото с новой «Родиной» в Киеве, фото - Виталий Рубцов
Появились фото с новой «Родиной» в Киевеhttps://racurs.ua/n185354-poyavilis-foto-s-novoy-rodinoy-v-kieve.htmlРакурс
Зʼявилися фото із новою «Батьківщиною». Замість радянського герба на щиті встановлений наш тризуб.
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Фото оприлюднив фотограф Віталій Рубцов.
Розмір тризуба — 7,5 м на 4,5 м. Спочатку було три проєкти — обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.
На одному із заводів Києва закінчили виготовлення тризуба для щита Батьківщини-матері. Він має замістити радянські серп і молот.
Згідно з планом, монтаж тризубця розпочнеться у липні й закінчиться до 24 серпня цього року, коли Україна відзначатиме День незалежності.
Вартість проєкту — 28 млн грн.
Займається його виготовленням металургійна компанія «Метінвест», що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову. Гроші сплатили 14 компаній приватного бізнесу, які поряд із допомогою фронту, долучаються і до культурних проєктів, йдеться в повідомленні Мінкульту.
Цікаво, що для створення тризуба спеціально відновили марку сталі, з якої було виготовлено монумент у 1981 році.
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