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Ракурс
Появились фото с новой «Родиной» в Киеве, фото - Виталий Рубцов

Появились фото с новой «Родиной» в Киеве

21 июл 2023, 22:31
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Зʼявилися фото із новою «Батьківщиною». Замість радянського герба на щиті встановлений наш тризуб.


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Фото оприлюднив фотограф Віталій Рубцов.

Зʼявилися фото із новою «Батьківщиною» у Києві, фото - Віталій Рубцов

Розмір тризуба — 7,5 м на 4,5 м. Спочатку було три проєкти — обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.

На одному із заводів Києва закінчили виготовлення тризуба для щита Батьківщини-матері. Він має замістити радянські серп і молот.

Зʼявилися фото із новою «Батьківщиною» у Києві, фото - Віталій Рубцов

Згідно з планом, монтаж тризубця розпочнеться у липні й закінчиться до 24 серпня цього року, коли Україна відзначатиме День незалежності.

Вартість проєкту — 28 млн грн.

Займається його виготовленням металургійна компанія «Метінвест», що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову. Гроші сплатили 14 компаній приватного бізнесу, які поряд із допомогою фронту, долучаються і до культурних проєктів, йдеться в повідомленні Мінкульту.

Цікаво, що для створення тризуба спеціально відновили марку сталі, з якої було виготовлено монумент у 1981 році.

Источник: Ракурс


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