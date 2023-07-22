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Месси дебютировал в США блестящим победным голом на 94 минуте
Месси дебютировал в США блестящим победным голом на 94 минуте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185359-messi-debutiroval-v-ssha-blestyaschim-pobednym-golom-na-94-minute-video.htmlРакурс
Ліонель Мессі дебютував за американський «Інтер Маямі».
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Аргентинська зірка світового футболу забив переможний м’яч прямим ударом зі штрафного в компенсований час до гри — на 94 хвилині.
Мессі перейшов в «Інтер Маямі» влітку 2023 року, після двох сезонів виступів за французький ПСЖ. Разом із ним у матчі дебютував півзахисник Серхіо Бускетс, за команду також виступає українець Сергій Кривцов.
«Інтер Майамі» здолав мексиканський «Крус Асуль» (2:1) на груповому етапі Leagues Cup. Це турнір, у якому беруть участь команди зі США, Канади та Мексики.
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