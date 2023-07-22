Мессі дебютував у США блискучим переможним голом на 94 хвилині

https://racurs.ua/ua/n185359-messi-debutuvav-u-ssha-blyskuchym-peremojnym-golom-na-94-hvylyni-video.html

Ракурс

Ліонель Мессі дебютував за американський «Інтер Маямі».

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Аргентинська зірка світового футболу забив переможний м’яч прямим ударом зі штрафного в компенсований час до гри — на 94 хвилині.

Мессі перейшов в «Інтер Маямі» влітку 2023 року, після двох сезонів виступів за французький ПСЖ. Разом із ним у матчі дебютував півзахисник Серхіо Бускетс, за команду також виступає українець Сергій Кривцов.

«Інтер Майамі» здолав мексиканський «Крус Асуль» (2:1) на груповому етапі Leagues Cup. Це турнір, у якому беруть участь команди зі США, Канади та Мексики.