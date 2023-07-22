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В сети появились фото уничтоженного россиянами в Одесской области урожая
В сети появились фото уничтоженного россиянами в Одесской области урожаяhttps://racurs.ua/n185365-v-seti-poyavilis-foto-unichtojennogo-rossiyanami-v-odesskoy-oblasti-urojaya.htmlРакурс
В мережі з’явились фото знищеного вчора росіянами на Одещині врожаю
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Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Автор опублікованих фото — Костянтин Ліберов.
Цього тижня після вибуху на Кримському мосту росія офіційно заявила, що не продовжить зернову угоду та закриває відповідний коридор у Чорному морі, хоча намір зробити це московити оголошували й раніше.
Після цього російська армія почала посилено обстрілювати українські порти. Одесу атакували чотири дні поспіль.
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