В мережі з’явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаю

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Фото: Костянтин Ліберов
В мережі з’явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаюhttps://racurs.ua/ua/n185365-v-mereji-z-yavylys-foto-znyschenogo-rosiyanamy-na-odeschyni-vrojau.htmlРакурс
В мережі з’явились фото знищеного вчора росіянами на Одещині врожаю
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Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Автор опублікованих фото — Костянтин Ліберов.
Цього тижня після вибуху на Кримському мосту росія офіційно заявила, що не продовжить зернову угоду та закриває відповідний коридор у Чорному морі, хоча намір зробити це московити оголошували й раніше.
Після цього російська армія почала посилено обстрілювати українські порти. Одесу атакували чотири дні поспіль.
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