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Ракурс
Фото: Костянтин Ліберов

В мережі з’явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаю

22 лип 2023, 11:49
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В мережі з’явились фото знищеного вчора росіянами на Одещині врожаю


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Вирощений під сиренами. Зібраний під ракетними обстрілами. Знищений дотла нелюдами, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Автор опублікованих фото — Костянтин Ліберов.

В мережі з'явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаю

В мережі з'явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаю

Цього тижня після вибуху на Кримському мосту росія офіційно заявила, що не продовжить зернову угоду та закриває відповідний коридор у Чорному морі, хоча намір зробити це московити оголошували й раніше.

Після цього російська армія почала посилено обстрілювати українські порти. Одесу атакували чотири дні поспіль.

В мережі з'явились фото знищеного росіянами на Одещині врожаю

Джерело: Ракурс


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