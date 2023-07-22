Внезапно умер 40-летний главный подрядчик работ по изоляции российского интернета

https://racurs.ua/n185367-vnezapno-umer-40-letniy-glavnyy-podryadchik-rabot-po-izolyacii-rossiyskogo-interneta.html

Ракурс

Несподівано помер головний підрядник робіт з ізоляції російського інтернету.

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У віці 40 років помер підприємець та голова «ІКС Холдингу» Антон Черепенніков. Причиною його смерті називають зупинку серця. Російська служба ВВС та РБК називали його партнером мільярдера Алішера Усманова.

Черепенніков створив групу «ІКС Холдинг» у грудні 2018 року. Холдинг об'єднує близько 30 технологічних компаній, у тому числі розробників систем оперативно-розшукових заходів (СОРМ) — спеціального обладнання, за допомогою якого спецслужби можуть прослуховувати телефони і відстежувати інтернет-активність людей, які їх цікавлять.

Оператори зобов’язані встановлювати це обладнання в рамках так званого «закону Ярової» — це пакет московитських законів, ухвалений у 2016 році для боротьби з тероризмом. Серед його положень — вимога до операторів зв’язку та інтернет-компаній зберігати записи дзвінків росіян до півроку, увесь інтернет-трафік протягом місяця, а різні метадані, включаючи геолокацію та дані про з'єднання абонентів, три роки.

У 2021 році видання VTimes повідомляло, що Черепенніков брав участь у реалізації закону про ізоляцію Рунету.

Крім того, Черепенніков входив до ради директорів «Мегафону», а до 2019 року володів кіберспортивною командою Virtus.pro. 25 лютого 2023 року його та «ІКС Холдинг» включили до списків санкцій США.