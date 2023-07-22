Жалкий зануда из Кремля лжет - в Польше отреагировали на заявления путина о подаренной Сталиным Украине

https://racurs.ua/n185369-jalkiy-zanuda-iz-kremlya-ljet-v-polshe-otreagirovali-na-zayavleniya-putina-o-podarennoy-stalinym.html

Ракурс

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин відреагував у Twitter на слова президента росії путіна про те, що «західні землі Польщі є подарунком Сталіна і країна має бути вдячна СРСР за «відновлення незалежності».

.

Жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України, — заявив він.

Влада Польщі розуміє, що «інформаційна війна, яку використовує росія, небезпечна, і її не можна недооцінювати», проте «дії кремлівської індустрії брехні часто також є способом приховати слабкості» рф.

Нагадаємо, вчора путін провів нараду з постійними членами радбезу рф. Під час наради він заявив, що Польща «має подякувати СРСР за відновлення незалежності», бо нібито завдяки у Сталіну вона отримала «у подарунок» західні землі.

Після цих висловлювань російського диктатора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Твіттер, що російського посла буде викликано до МЗС.

Нагадаємо, після Другої світової війни СРСР, серед іншого, приєднав території західної України та західної білорусі, що належали до війни Польщі.

Натомість до Польщі відійшли значні території на заході країни, що до війни були частиною Німеччини.

Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає дискусії, — написав увечері Моравецький.

Російські чиновники та ЗМІ, не наводячи доказів, досить часто заявляють про прагнення Польщі приєднати якусь частину України. У Варшаві ці слова називають брехнею.