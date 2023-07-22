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СБУ уничтожила 26 новых российских целей. Фото:
СБУ уничтожила 26 новых вражеских целей на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185375-sbu-unichtojila-26-novyh-vrajeskih-celey-na-fronte-video.htmlРакурс
Служба безпеки України продовжує доводити свою ефективність у боротьбі не лише з внутрішнім ворогом, але й зовнішнім — російськими окупантами.
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У спецслужбі відвітували про знищення ще 26 ворожих цілей на фронті та ліквідацію близько 40 загарбників. Професійно спрацювали спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ з підрозділу «Білий вовк». Про це прес-центр СБ України 22 липня повідомив у Facebook.
Зазначається, що військові втрати російської федерації зросли на один танк, МТЛБ, два бронеавтомобілі, комплекс спостереження «Муром-П», антенний постом РЛС «Подлет» разом з машиною управління, систему РЕБ, 120-мм міномет та два склади боєприпасів. Також було знищено сім бліндажів.
А посмертне звання «хорошого росіянина» отримали ще близько 40 окупантів, — додали в спецслужбі.
Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що станом на сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — це результат роботи ракетних військ та артилерії Сил оборони.
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