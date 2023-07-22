На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії.

https://racurs.ua/ua/n185357-90-znyschenyh-rosiyskyh-okupantiv-robota-raketnyh-viysk-ta-artyleriyi-zsu.html

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На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії.

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Про це для Military Media Center розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

За словами Баранова, прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів та запровадження автоматизованої системи управління вогнем.