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На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії.
90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185357-90-znyschenyh-rosiyskyh-okupantiv-robota-raketnyh-viysk-ta-artyleriyi-zsu.htmlРакурс
На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії.
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Про це для Military Media Center розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.
За словами Баранова, прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів та запровадження автоматизованої системи управління вогнем.
Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний «вогневий кулак», який б'є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу, — сказав Баранов.
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