90% уничтоженных российских окупантов - работа ракетных войск и артиллерии ВСУ

https://racurs.ua/n185357-90-unichtojennyh-rossiyskih-okupantov-rabota-raketnyh-voysk-i-artillerii-vsu.html

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На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії.

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Про це для Military Media Center розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

За словами Баранова, прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів та запровадження автоматизованої системи управління вогнем.