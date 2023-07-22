Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Український лідер та генсек Північноатлантичного альянсу обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту НАТО, а також подальші дії щодо інтеграції України до Альянсу. Про це глава держави 22 липня повідомив у Telegram.

Також сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки. Крім того, лідери визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».

Нагадаємо, радник глави США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президенти Сполучених Штатів Джозеф Байден та України Володимир Зеленський обговорюють постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.