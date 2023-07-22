Уничтожение российского танка показал Залужный. Фото:

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Ракурс

Українські артилеристи професійно палять російську техніку та живу силу окупантів.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео ефектної роботи українських артилеристів, які успішно знищують загарбників на передовій. Відповідні кадри він 22 липня опублікував у Telegram.

За його словами, противника спершу виявили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Далі по вказаних координатах відпрацювали артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

На відео можна побачити, як від прицільного пострілу російський танк Т-80 перетворюється на купу металу.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за останній час знищили танк, МТЛБ, два бронеавтомобілі, комплекс спостереження «Муром-П», антенний постом РЛС «Подлет» разом з машиною управління, систему РЕБ, 120-мм міномет та два склади боєприпасів окупантів.