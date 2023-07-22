Оккупанты ранили кассетными боеприпасами оператора DW. Фото:

https://racurs.ua/n185383-operatora-dw-ranili-kassetnymi-boepripasami-rf-na-donbasse.html

Ракурс

Касетні боєприпаси використовує країна-агресор росія на Донбасі.

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Під обстріл потрапила знімальна група німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle, яка працювала в місті Дружківка Донецької області. Поранення дістав оператор Євген Шилко. Про це 22 грудня «DW Україна» повідомила в Telegram-каналі.

Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналісти потрапили під вогонь російської артилерії по обіді в суботу. Медійники знімали тренування бійців Сил оборони на одному з полігонів. Оператора доправили в лікарню, зараз його стан стабільний.

Крім того, під час атаки окупантів загинув один із військовослужбовців ЗСУ, а ще кілька дістали серйозні поранення.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що сьогодні на фронті був ліквідований пропагандист РІА «Новости» Ростислав Журавльов. Кремлівський режим заявив, що він нібито загинув внаслідок «обстрілу з боку ЗСУ». Також поранення біля П’ятихаток дістали фотокореспондент РІА «Новости» Костянтин Михальчевський та один із пропагандистів російського ресурсу «Известия».

Джерело: DW Україна