В Польше открыли завод по ремонту танков Leopard. Фото: Маріуш Блащак

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Центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard почав працювати у Польщі.

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Підприємство оборонного призначення вже відкрили в місті Ґлівіце. На цьому заводі ремонтуватимуть та робитимуть технічне обслуговування танкам, які були пошкоджені в ході бойових дій в Україні. Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив у Twitter.

Центр по ремонту в Ґлівіце почав працювати. Перші два Leopard вже прибули з України на підприємство Bumar, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна вже використовує раніше передані партнерами танки Leopard на полі бою. Кілька одиниць були втрачені в ході атак на Запорізькому напрямку 8 червня.

Однак західні союзники продовжують передавати Україні танки. З Іспанії незабаром прибудуть чотири танки Leopard 2, а днями Німеччина передала перші танки Leopard 1А5. До поставки увійшли десять одиниць. При цьому в майбутньому Німеччина разом із Данією планують поставити Україні 100 таких танків.

Нагадаємо, видання Washington Post повідомляло, що мінні поля на Запорізькому фронті виявили вразливі місця американських бойових машин піхоти Bradley та німецьких танків Leopard, які розцінювалися як ключові для України.

А видання The New York Times повідомляло, що за перші два тижні контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20% поставленої на фронт військової техніки, зокрема й озброєння західного зразка.