Мінні поля на півдні виявили вразливі місця західної важкої техніки - медіа США

https://racurs.ua/ua/n185156-minni-polya-na-pivdni-vyyavyly-vrazlyvi-miscya-zahidnoyi-vajkoyi-tehniky-media-ssha.html

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Мінні поля на Запорізькому фронті виявили вразливі місця бронетранспортерів та танків, поставлених Україні країнами Заходу.

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Про це пише Washington Post. Йдеться особливо про американські бойові машини Bradley та німецькі танки Leopard, які розцінювалися як ключові для України.

При цьому «навіть після того, як вони підірвалися на мінах, більшість людей усередині вижили, відбувшись лише незначними травмами, проте вони не змогли поодинці прорвати оборону армії рф».

У результаті Україна змінила стратегію. Замість того, щоб намагатися прорватися з технікою, яку надали західні союзники, «підрозділи просуваються вперед повільно, пішим порядком».

Видання наводить коментар українського чиновника, який повідомив, що Київ отримав менше ніж 15% від обіцяної кількості засобів розмінування та інженерної техніки. Частина цього обладнання прибула лише минулого тижня, додало джерело.

Про густо засіяні мінні поля, які побудувала росія на шляху наступу ЗСУ, пише сьогодні і New York Times.

Журналісти з посиланням на українських лікарів повідомляють, що міни перевершили артилерію як основну причину поранень. А якщо йдеться про пластикову міну, то її уламки в тілі солдатів дуже складно виявити — їх не «бачать» медичні металодетектори.

Минулого тижня лікар на ім’я Володимир ампутував обидві руки фахівцеві з розмінування, якого було поранено під час спроби знешкодити міну-пастку.

Російські протитанкові міни також зупиняють БМП «Бредлі», хоча особовий склад підриває і виживає. Але сама машина далі їхати не може.

Сержант, чия БПМ у такий спосіб підірвалася, отримав нову машину, а пошкоджену відправили на ремонт до Польщі.

Але міни — це лише перша проблема.

У міру просування українські солдати виходять за межі досяжності деяких своїх систем ППО і стають уразливими для російських ударних гелікоптерів, — йдеться у статті.

Тому поки що ЗСУ «не прорвали основні лінії оборони росіян».