Силы обороны «задвухсотили» еще 630 оккупантов. Фото:

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Ракурс

Втрати російської федерації у війні з Україною невпинно зростають з кожним днем.

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У суботу, 22 липня, на фронті були знищені ще 630 загарбників. Також у боях на металобрухт були перетворені 11 танків, дев’ять бойових броньованих машин, 29 артсистем, чотири реактивні системи залпового вогню, три системи ППО та 18 одиниць автомобільної та спецтехніки. Крім того, було знищено 14 БПЛА. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового — близько 241 тис. 960 (+630) осіб ліквідовано,

танків — 4 тис. 151 (+11) од,

бойових броньованих машин — 8 тис. 105 (+9) од,

артилерійських систем — 4 тис. 658 (+29) од,

РСЗВ — 697 (+4) од,

засоби ППО — 451 (+3) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 958 (+14),

крилаті ракети — 1 тис. 298 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 тис. 172 (+13) од,

спеціальна техніка — 696 (+5).

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що станом на сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — це результат роботи ракетних військ та артилерії Сил оборони.