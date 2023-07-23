Дом гауляйтера взорвали в оккупированных Олешках. Фото: «Оперативный ВСУ»

https://racurs.ua/n185399-dom-gaulyaytera-vzorvali-v-okkupirovannyh-oleshkah-foto.html

Ракурс

В тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили будинок місцевого гауляйтера Георгія Журавка.

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Вибух прогримів за адресою вул. Крилова, 165 у суботу ввечері, 22 липня. Дані з YouControl свідчать, що саме тут зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. Про це 23 липня повідомили Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» та журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві ЗМІ.

Залишається невідомим, чи перебував сам гауляйтер у будинку на момент вибуху.

Як відомо, Георгій Журавко — рідний дядько колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року. Георгія Журавка окупанти призначили так званим мера Олешок у травні 2022 року.

Нагадаємо, у червні в тимчасово окупованому російською федерацією Сімферополі вибухнув автомобіль, який належав помічнику так званого віце-прем'єра Запорізької області Володимиру Єпіфанову. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків.