Российский шахматист доской избил судью, фото: социальные сети

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Ракурс

У російському Петербурзі в ніч на 20 липня з місцевого шахового клубу «Петровская ладья» у тяжкому стані госпіталізували пораненого та побитого головного суддю.

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Тоді тяжкий стан потерпілого не дозволив поліції опитувати його про те, що сталося. Наразі вже відомо, що чоловіка побив шаховою дошкою президент клубу. Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

За інформацією видання, тієї ночі у шаховому клубі з нагоди настання Міжнародного дня шахів, котрий припадає на 20 липня, розпивали алкоголь президент клуба 36-річний Олександр Волков та 63-річний викладач шахів Сергій Відякін.

Відякін попросив у Волкова підвищення на посаді, але той відмовив. Після цього викладач штовхнув президента, той схопився за шахівницю і починав бити у відповідь. У мережі вже з’явилося відео, котре показує наслідки бійки.

На відео можна побачити, як медики перев’язують голову чоловікові, котрий лежить на підлозі. Вся його спина в синцях, на стінах і підлозі кров, поруч стоїть закривавлена шахівниця.

Відякін наразі перебуває в лікарні — у нього повний спектр травм голови, грудей, тулуба: гематоми, забиті місця, аж до ампутації вуха. І гостре отруєння етанолом. Стан важкий.

Волкова затримано, щодо нього порушено кримінальну справу за умисне заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості.

Джерело: «Фонтанка»