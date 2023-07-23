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Зокрема, ракета Х-22 має 50% шанс досягти цілі з відхиленням у 300 м. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою Міноборони України сьогодні, 23 липня.
Фактично це означає, що навіть якщо Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі минулої ночі, вони могли влучити в них лише випадково. Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, прекрасно це усвідомлювали. Це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності, — наголосили в Міноборони.
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