Последствия ракетного удара по Одессе, фото: Олег Кипер

https://racurs.ua/n185408-italyanskaya-delegaciya-oznakomilas-s-posledstviyami-raketnogo-udara-po-odesse-foto.html

Ракурс

В Одесі сьогодні, 23 липня, делегація Комісії із закордонних справ і в справах громад Палати депутатів Італійської Республіки у супроводі Надзвичайного та Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П'єра Франческо Дзадзо, ознайомилася з наслідками здійсненого рашистами нічного ракетного удару.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Показали партнерам наслідки дій країни-терориста: зруйновані архітектурні пам’ятки, житлові будинки, храм, — зазначив Кіпер. — Весь світ має бачити, що російські потвори роблять на українській землі та вживати всіх заходів, аби Україна якомога швидше перемогла цю пітьму!

Нагадаємо, Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні заявила, що Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших пам’яток, пошкоджених внаслідок дій рф.