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Ракурс
Последствия ракетного удара по Одессе, фото: Олег Кипер

Итальянская делегация ознакомилась с последствиями ракетного удара по Одессе (ФОТО)

23 июл 2023, 19:06
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В Одесі сьогодні, 23 липня, делегація Комісії із закордонних справ і в справах громад Палати депутатів Італійської Республіки у супроводі Надзвичайного та Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні П'єра Франческо Дзадзо, ознайомилася з наслідками здійсненого рашистами нічного ракетного удару.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Показали партнерам наслідки дій країни-терориста: зруйновані архітектурні пам’ятки, житлові будинки, храм, — зазначив Кіпер. — Весь світ має бачити, що російські потвори роблять на українській землі та вживати всіх заходів, аби Україна якомога швидше перемогла цю пітьму!

Наслідки ракетного удару по Одесі, фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні заявила, що Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших пам’яток, пошкоджених внаслідок дій рф.

Источник: Ракурс


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