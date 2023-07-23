Италия готова помочь отстроить уничтоженный собор в Одессе

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Последствия российских обстрелов Одессы, фото: Italy in Ukraine
Италия готова помочь отстроить уничтоженный собор в Одессеhttps://racurs.ua/n185404-italiya-gotova-pomoch-otstroit-unichtojennyy-sobor-v-odesse.htmlРакурс
Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших пам’яток, пошкоджених внаслідок дій рф.
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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба посольства Італії в Україні з посиланням на заяву Голови Ради міністрів Італійської Республіки Джорджи Мелоні.
Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи, — зазначила Мелоні.
Водночас вона висловила переконання, що «вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе».
Італія, з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України, — наголосила Мелоні.
Нагадаємо, російський обстріл в ніч на 23 липня пошкодив щонайменше 25 пам’яток архітектури в Одесі.
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