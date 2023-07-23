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Последствия российских обстрелов Одессы, фото: Олег Кипер
25 памятников архитектуры повредил российский обстрел Одессы (ФОТО)https://racurs.ua/n185402-25-pamyatnikov-arhitektury-povredil-rossiyskiy-obstrel-odessy-foto.htmlРакурс
В Одесі за ніч, за попередньою інформацією, російськими терористами були пошкоджені 25 пам’яток архітектури.
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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що серед пошкоджених пам’яток архітектури є будівлі XIX-XX сторіччя:
- будинок Чижевича;
- будинок Папудової;
- будинок Заблудовського;
- будинок Гагаріна;
- будинок Януша;
- будинок Жданової;
- будинок Рассель дель Турко;
- будинок Масса;
- особняк Манук-Бея;
- будинок Ковалевського;
- будинок Порро;
- будинок Машевського та інші.
росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами! — наголошує Кіпер.
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