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Последствия российских обстрелов Одессы, фото: Олег Кипер

25 памятников архитектуры повредил российский обстрел Одессы (ФОТО)

23 июл 2023, 15:26
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В Одесі за ніч, за попередньою інформацією, російськими терористами були пошкоджені 25 пам’яток архітектури.


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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що серед пошкоджених пам’яток архітектури є будівлі XIX-XX сторіччя:
  • будинок Чижевича;
  • будинок Папудової;
  • будинок Заблудовського;
  • будинок Гагаріна;
  • будинок Януша;
  • будинок Жданової;
  • будинок Рассель дель Турко;
  • будинок Масса;
  • особняк Манук-Бея;
  • будинок Ковалевського;
  • будинок Порро;
  • будинок Машевського та інші.
росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами! — наголошує Кіпер.
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Олег Кіпер

Источник: Ракурс


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