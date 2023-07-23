Последствия российских обстрелов Одессы, фото: Олег Кипер

https://racurs.ua/n185402-25-pamyatnikov-arhitektury-povredil-rossiyskiy-obstrel-odessy-foto.html

Ракурс

В Одесі за ніч, за попередньою інформацією, російськими терористами були пошкоджені 25 пам’яток архітектури.

.

Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що серед пошкоджених пам’яток архітектури є будівлі XIX-XX сторіччя:

будинок Чижевича;

будинок Папудової;

будинок Заблудовського;

будинок Гагаріна;

будинок Януша;

будинок Жданової;

будинок Рассель дель Турко;

будинок Масса;

особняк Манук-Бея;

будинок Ковалевського;

будинок Порро;

будинок Машевського та інші.