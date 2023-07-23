25 пам’яток архітектури пошкодив російський обстріл Одеси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185402-25-pam-yatok-arhitektury-poshkodyv-rosiyskyy-obstril-odesy-foto.htmlРакурс
В Одесі за ніч, за попередньою інформацією, російськими терористами були пошкоджені 25 пам’яток архітектури.
Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що серед пошкоджених пам’яток архітектури є будівлі XIX-XX сторіччя:
будинок Чижевича;
будинок Папудової;
будинок Заблудовського;
будинок Гагаріна;
будинок Януша;
будинок Жданової;
будинок Рассель дель Турко;
будинок Масса;
особняк Манук-Бея;
будинок Ковалевського;
будинок Порро;
будинок Машевського та інші.
росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами! — наголошує Кіпер.