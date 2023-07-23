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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Олег Кіпер

25 пам’яток архітектури пошкодив російський обстріл Одеси (ФОТО)

23 лип 2023, 15:26
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В Одесі за ніч, за попередньою інформацією, російськими терористами були пошкоджені 25 пам’яток архітектури.


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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що серед пошкоджених пам’яток архітектури є будівлі XIX-XX сторіччя:

  • будинок Чижевича;

  • будинок Папудової;

  • будинок Заблудовського;

  • будинок Гагаріна;

  • будинок Януша;

  • будинок Жданової;

  • будинок Рассель дель Турко;

  • будинок Масса;

  • особняк Манук-Бея;

  • будинок Ковалевського;

  • будинок Порро;

  • будинок Машевського та інші.

росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами! — наголошує Кіпер.

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Олег Кіпер

Джерело: Ракурс


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