Італія готова допомогти відбудувати знищений собор в Одесі

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Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Italy in Ukraine
Італія готова допомогти відбудувати знищений собор в Одесіhttps://racurs.ua/ua/n185404-italiya-gotova-dopomogty-vidbuduvaty-znyschenyy-sobor-v-odesi.htmlРакурс
Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі та інших пам’яток, пошкоджених внаслідок дій рф.
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Про це сьогодні, 23 липня, повідомляє прес-служба посольства Італії в Україні з посиланням на заяву Голови Ради міністрів Італійської Республіки Джорджи Мелоні.
Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас. Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи, — зазначила Мелоні.
Водночас вона висловила переконання, що «вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе».
Італія, з її унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України, — наголосила Мелоні.
Нагадаємо, російський обстріл в ніч на 23 липня пошкодив щонайменше 25 пам’яток архітектури в Одесі.
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