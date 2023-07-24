Дроны попали в российский склад БК вблизи оккупированного Джанкоя

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Кримські пабліки повідомляють про вибухи на полігоні у селищі Вольне у Джанкойському районі тимчасово окупованого півострова Крим.

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За словами місцевих жителів, вибухи схожі на детонацію. Про гучні звуки поблизу Джанкоя повідомлялося також близько другої години ночі. Гауляйтери московитів заявили, що рф нібито збила українські БПЛА, але влучання по складу армії росії все ж сталося.

Вранці 24 липня сили ППО збили 11 українських безпілотників у небі над Кримом, повідомив голова анексованого півострова Сергій Аксьонов. — Сталося влучання по складу боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі, — пише московит у своєму телеграм-каналі.

Через атаку безпілотників «з метою безпеки» призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой—Сімферополь.

Минулого тижня в окупованому Криму двічі відбувалися атаки безпілотників на склади боєприпасів. 19 липня сталася пожежа на полігоні в Кіровському районі, внаслідок чого було тимчасово евакуйовано мешканців прилеглих населених пунктів Привітне, Айвазовське, Абрикосівка та Кринички.

22 липня внаслідок атаки дрона сталися вибухи на складі боєприпасів у Червоногвардійському районі. Про постраждалих не повідомлялося.