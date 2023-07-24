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Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов задержан в Киеве - он запутывал следы

Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов задержан в Киеве — он запутывал следы

24 июл 2023, 11:08
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Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, затримали в Києві, повідомили в ДБР.


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Борисова шукали два дні. За даними правоохоронців, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, автомобілів та місце розташування.

Затримали його біля Залізничного вокзалу. В суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн гривень. Йому загрожує 10 років тюрми.

У нього зокрема знайшли маєток та офіс в Іспанії на 4,5 млн євро, які належать його матері й дружині.

Источник: Ракурс


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