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Екс-начальника Одеського ТЦК Борисова затримали в Києві - він заплутував сліди

Екс-начальника Одеського ТЦК Борисова затримали в Києві — він заплутував сліди

24 лип 2023, 11:08
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Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, затримали в Києві, повідомили в ДБР.


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Борисова шукали два дні. За даними правоохоронців, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, автомобілів та місце розташування.

Затримали його біля Залізничного вокзалу. В суботу Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 188 млн гривень. Йому загрожує 10 років тюрми.

За даними НАЗК, Борисов незаконно збагатився на суму в 188 млн грн. У нього зокрема знайшли маєток та офіс в Іспанії на 4,5 млн євро, які належать його матері й дружині.

Джерело: Ракурс


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