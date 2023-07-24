Сотні легковиків, невеликі вантажівки та фури - Maxar опублікувала чіткі супутникові фото табору "вагнерівців" у білорусі

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Maxar опублікувала чіткі супутникові знімки табору вагнерівців під Осиповичами у білорусі. Там помітили сотні легковиків, невеликі вантажівки та фури. Найманці Пригожина та путіна перебувають у білорусі без важкої техніки.

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Інститут вивчення війни (ISW) опублікував нові супутникові знімки бази ПВК «Вагнера», які були зроблені 23 липня. На фотографіях, наданих Maxar Technologies, видно сотні легкових автомобілів, невеликі вантажівки та приблизно 35 фур.

Сили ПВК «Вагнера» в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Але навіть тоді найманці не будуть серйозною загрозою для НАТО, — вважають експерти ISW.

Нагадаємо, після невдалого заколоту в росії російська влада заявила, що засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин «піде в білорусь». Наприкінці червня під Осиповичами біля села Ціль швидко звели великий наметовий табір — за оцінкою «Гаюна», він може вмістити близько 7,5 тис. бійців. Підозри про те, що це табір для «вагнерівців», виникли одразу, але влада білорусі та Лукашенко це заперечувала до останнього, у Міноборони говорили західним журналістам, що у таборі розмістять бійців під час навчань територіальної оборони.

Вже 11 липня Міноборони білорусі підтвердило швидке прибуття найманців ПВК «Вагнера», а 12 липня у таборі, зважаючи на все, побував сам Пригожин. Вже 14 липня Міноборони показало, як «вагнерівці» на полігоні неподалік табору тренують білоруських військовозобов’язаних. 17 липня прибуття бійців ПВК було підтверджено за допомогою супутникових знімків.