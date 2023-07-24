Украина получит от Испании еще четыре танка Leopard 2A4, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n185443-novyy-paket-voennoy-pomoschi-peredala-ukraine-ispaniya-detali.html

Ракурс

Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги.

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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляється на сайті Міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що сьогодні з розташованого на узбережжі Атлантичного океану іспанського порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами для України. Очікується, що вони можуть бути передані ЗСУ на початку серпня.

Ймовірно, судно відправляється до Польщі, куди нещодавно вже прибув польовий госпіталь.

До цього пакету допомоги входять: