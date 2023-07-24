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Україна отримає від Іспанії ще чотири танки Leopard 2A4, фото: Wikimedia Commons
Новий пакет військової допомоги передала Україні Іспанія — деталіhttps://racurs.ua/ua/n185443-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-peredala-ukrayini-ispaniya-detali.htmlРакурс
Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги.
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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляється на сайті Міністерства оборони Іспанії.
Зазначається, що сьогодні з розташованого на узбережжі Атлантичного океану іспанського порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами для України. Очікується, що вони можуть бути передані ЗСУ на початку серпня.
Ймовірно, судно відправляється до Польщі, куди нещодавно вже прибув польовий госпіталь.
До цього пакету допомоги входять:
- чотири танки Leopard 2A4. Раніше шість Leopard 2 з такими ж характеристиками вже були передані українському уряду;
- 10 бронеавтомобілів ТОА М-113;
- десять вантажівок;
- один багатоцільовий броньований автомобіль;
- три цивільні санітарні машини та одна броньована;
- один броньований санітарний автомобіль BMR.
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