Наслідки падіння безпілотника у Москві 24 липня, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n185442-rosiyskym-telekanalam-zaboronyly-vysvitluvaty-ataku-bezpilotnykiv-na-moskvu-zmi.html

Ракурс

Російським каналам заборонили висвітлювати атаку безпілотників на Москву.

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Про це сьогодні, 24 липня, повідомила видання The Insider з посиланням на кілька джерел.

За інформацією видання, відповідна заборона надійшла за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин співробітникам телеканалів холдингу ВДТРК — «Росія-24» та «Москва-24», а також «РБК» і деяким регіональним телеканалам.

При цьому у випуску новин, який виходив о 10-ї години, повідомлення про безпілотників ще були.

Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть спільні плани вулиць. І добивати хрон усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які б навіть не взяли. Тему на «Росії 24» та на «Москві 24» прибрали і зі шпігеля, — розповіло джерело видання.

При цьому, зазначає видання, сюжети про атаку безпілотників на окупований Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету про це.

Джерело: The Insider