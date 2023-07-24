Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n185441-ukrayinska-marka-pro-russkiy-voiennyy-korabl-otrymala-filatelistychnyy-oskar-foto.html

Ракурс

Українська поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», котра була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».

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Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба «Укрпошти».

У держкомпанії зазначають, що таку високу відзначку отримали за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення.

Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці «Русскій воєнний корабль, іді!!!» зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися, — наголошується в повідомленні.

Рішуче бажання захищати свою країну та «особливе» напуття окупантам, талановито втілив автор ескізу Борис Грох, — додають в «Укрпошті».

Зазначається, що премія «Азіаго», організована Філателістичним гуртком семи муніципалітетів разом з муніципальною адміністрацією, цього року відзначила своє 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять: видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці.

Урочиста церемонія та вручення нагород пройшла 23 липня на муніципальній площі Азіаго, провінція Віченца. Нагороду для «Укрпошти» отримав Генеральний консул Україні в Мілані Андрій Картиш.