Россия готовит операцию под «чужим флагом» в Черном море — Госдепhttps://racurs.ua/n185449-rossiya-gotovit-operaciu-pod-chujim-flagom-v-chernom-more-gosdep.htmlРакурс
росія, на тлі низки ударів по Одесі, дунайській інфраструктурі та інших зловмисних дій, може готувати операцію «під чужим прапором» у Чорному морі.
Про це під час брифінгу заявив Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє агентство «Укрінформ».
Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (рф — ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї, — зазначив Міллер.
Він додав, що США продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України. Однак, наголошує Міллер, ідеального рішення, котре дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів немає.
Джерело: «Укрінформ»