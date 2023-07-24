Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рашисти готують провокацію у Чорному морі

росія готує операцію під «чужим прапором» у Чорному морі — Держдеп

24 лип 2023, 23:01
999

росія, на тлі низки ударів по Одесі, дунайській інфраструктурі та інших зловмисних дій, може готувати операцію «під чужим прапором» у Чорному морі.


.

Про це під час брифінгу заявив Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що вони (рф — ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї, — зазначив Міллер.

Він додав, що США продовжать проведення консультацій із партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України. Однак, наголошує Міллер, ідеального рішення, котре дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів немає.

Джерело: «Укрінформ»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів