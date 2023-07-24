Российские дроны ударили по портовой инфраструктуре Дуная

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Ракурс

Оперативне командування «Південь» української армії повідомило, що метою нічної атаки російських безпілотників на Одещині була портова інфраструктура Дунаю.

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Внаслідок влучень зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яка оперативно ліквідована, — пише командування.

Воно каже, що в результаті удару, за попередніми даними, поранено четверо працівників порту, але дані ще уточнюються. За даними військових, три дрони було збито.

Голова Громадської ради при Одеській обласній адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в ніч проти понеділка російські дрони завдали кілька ударів по українській зерновій інфраструктурі.

За його словами, у регіоні сигнал повітряної тривоги звучав протягом 3 годин та 53 хвилин.

Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька «Шахедів» приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання, — сказав Братчук у зверненні, розміщеному в телеграмі.

Братчук не уточнив, якими саме об'єктами потрапили російські безпілотники, проте заявив, що «ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області та півдня нашої країни».

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки Одещини цієї ночі. Цього разу окупанти поцілили в портову інфраструктуру району Дунаю, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Порти чотири години атакували «шахедами». Три дрони знищили сили ППО. Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень сталась пожежа, яку вже ліквідували.

«Ракурс» писав, що московські виродки щодня атакують південь та Одесу з 18 липня, відколи рф вийшла із зернової угоди.