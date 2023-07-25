Китай тайно поставляет россии товары военного назначения — Politico

https://racurs.ua/n185469-kitay-tayno-postavlyaet-rossii-tovary-voennogo-naznacheniya-politico.html

Ракурс

Китай таємно надсилає країні-агресору росії вдосталь спорядження для оснащення окупаційної армії. Поставки товарів військового призначення відкривають лазівку розміром з Китай у західних санкціях, вказує видання Politico, яке проаналізувало митні документи.

.

За даними журналістів, росія імпортувала з Китаю утридцятеро більше дронів, аніж Україна. Politico з’ясувало, що сума поставок перевищила понад 100 млн дол.

Окрім цього, експорт товарів військового призначення з КНР до росії також зріс — зокрема експорт кевлару для бронежилетів збільшився майже на 70% до понад 225 млн дол.

Постачання китайської продукції для України скоротилося на 61% до 5 млн дол.

Politico звертає увагу, що товари для москви здебільшого закуповувалися через фірми-одноденки.