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Китай тайно поставляет россии товары военного назначения — Politico

Китай тайно поставляет россии товары военного назначения — Politico

25 июл 2023, 17:20
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Китай таємно надсилає країні-агресору росії вдосталь спорядження для оснащення окупаційної армії. Поставки товарів військового призначення відкривають лазівку розміром з Китай у західних санкціях, вказує видання Politico, яке проаналізувало митні документи.


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За даними журналістів, росія імпортувала з Китаю утридцятеро більше дронів, аніж Україна. Politico з’ясувало, що сума поставок перевищила понад 100 млн дол.

Окрім цього, експорт товарів військового призначення з КНР до росії також зріс — зокрема експорт кевлару для бронежилетів збільшився майже на 70% до понад 225 млн дол.

Постачання китайської продукції для України скоротилося на 61% до 5 млн дол.

Politico звертає увагу, що товари для москви здебільшого закуповувалися через фірми-одноденки.

Источник: Ракурс


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