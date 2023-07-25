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Китай тайно поставляет россии товары военного назначения — Politico
Китай тайно поставляет россии товары военного назначения — Politicohttps://racurs.ua/n185469-kitay-tayno-postavlyaet-rossii-tovary-voennogo-naznacheniya-politico.htmlРакурс
Китай таємно надсилає країні-агресору росії вдосталь спорядження для оснащення окупаційної армії. Поставки товарів військового призначення відкривають лазівку розміром з Китай у західних санкціях, вказує видання Politico, яке проаналізувало митні документи.
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За даними журналістів, росія імпортувала з Китаю утридцятеро більше дронів, аніж Україна. Politico з’ясувало, що сума поставок перевищила понад 100 млн дол.
Окрім цього, експорт товарів військового призначення з КНР до росії також зріс — зокрема експорт кевлару для бронежилетів збільшився майже на 70% до понад 225 млн дол.
Постачання китайської продукції для України скоротилося на 61% до 5 млн дол.
Politico звертає увагу, що товари для москви здебільшого закуповувалися через фірми-одноденки.
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