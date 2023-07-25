Нардепа от ОПЗЖ Пономарева взяли под стражу по делу о госизмене

https://racurs.ua/n185472-nardepa-ot-opzj-ponomareva-vzyali-pod-straju-po-delu-o-gosizmene.html

Ракурс

Нардепа від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа — за життя» Олександра Пономарьова відправили у СІЗО на два місяці без права на заставу. Печерський райсуд Києва виніс рішення у справі про державну зраду.

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Вчора Пономарьову оголосили про підозру у держзраді через співпрацю з росіянами. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Раніше генпрокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). За даними слідства, парламентар торік 25 лютого вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік окупаційної армії росії. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Бердянська він організував здійснення підприємницької діяльності підконтрольних йому підприємств. Також він надавав допомогу ворогу в окупації міста. Згодом нардеп повернувся на підконтрольну українській владі територію.

З Києва він координував діяльність перереєстрованих на тимчасово окупованій території Запорізької області підконтрольних комерційних структур.

Наразі триває проведення невідкладних обшуків з метою виявлення та вилучення електронної техніки та телефонів із доказами діяльності на користь країни-агресора.