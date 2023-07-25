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Экс-военкома Одесской области арестовали на 60 суток с залогом в 150 млн грн
Экс-военкома Одесской области арестовали на 60 суток с залогом в 150 млн грнhttps://racurs.ua/n185477-eks-voenkoma-odesskoy-oblasti-arestovali-na-60-sutok-s-zalogom-v-150-mln-grn.htmlРакурс
Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова арештували на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн. Раніше у одеського військкома знайшли віллу в Іспанії.
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Відповідне рішення 25 липня ухвалив Печерський районний суд Києва.
Про тримання під вартою просило Державне бюро розслідувань, зважаючи на спроби Борисова втекти від слідства. Його підозрюють, зокрема, у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та ухиленні від військової служби.
Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на неминучій відповідальності воєнкомів й оголосив про перевірку терцентрів комплектування (військкоматів).
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