Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Екс-військкома Одещини арештували на 60 діб із заставою у 150 млн грн

Екс-військкома Одещини арештували на 60 діб із заставою у 150 млн грн

25 лип 2023, 19:57
999

Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова арештували на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн. Раніше у одеського військкома знайшли віллу в Іспанії.


.

Відповідне рішення 25 липня ухвалив Печерський районний суд Києва.

Про тримання під вартою просило Державне бюро розслідувань, зважаючи на спроби Борисова втекти від слідства. Його підозрюють, зокрема, у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та ухиленні від військової служби.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на неминучій відповідальності воєнкомів й оголосив про перевірку терцентрів комплектування (військкоматів).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів