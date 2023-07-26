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ВСУ проводят наступательные операции на трех направлениях, фото: Генштаб ВСУ
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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Про це сьогодні, 26 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що наразі на цих напрямках ситуація така:
- у районі Старомайорського українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах;
- противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви;
- на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.
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