ВСУ проводят наступательные операции на трех направлениях, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185486-vsu-prodoljaut-nastupat-na-treh-napravleniyah-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Про це сьогодні, 26 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що наразі на цих напрямках ситуація така: