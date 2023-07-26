ЗСУ проводять наступальні операції на трьох напрямках, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185486-zsu-prodovjuut-nastupaty-na-troh-napryamkah-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Про це сьогодні, 26 липня, вранці повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що наразі на цих напрямках ситуація така: