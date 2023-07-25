Міноборони Німеччини назвало недоліки контрнаступу ЗСУ – Bild

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Бундесвер назвав недоліки контрнаступу Збройних сил України. Німецькі військові вважають, що Київ неправильно використовує освоєні на Заході методи ведення війни.

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Про це пише видання Bild, яке ознайомилось із секретним документом Бундесверу.

Німецькі військові серед головних недоліків ЗСУ називають розділення бойових підрозділів, через що «не проглядається спільне ведення бою». Це збільшує «небезпеку дружнього вогню», а також вказує на «відсутність маневрених підрозділів для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги в напрямку головного удару».

У Бундесвері вважають, що через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10−30 солдатів, ізольованим від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Критично у Берліні висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь. На думку німців, командний склад демонструє «іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень».

У Німеччині констатують, що розділення бригад і відсутність належної підготовки командного складу можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі вказав, що західні союзники підготували 17 українських бойових бригад і понад 63 тис. військових для здійснення контрнаступу, більшість з яких ще не залучені до бойових дій.