36 ракет уничтожила украинская ПВО в течение одной атаки россиян

https://racurs.ua/n185518-36-raket-unichtojila-ukrainskaya-pvo-v-techenie-odnoy-ataki-rossiyan.html

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Під час атаки 26 липня Повітряні сили збили 3 крилаті ракети «Калібр» і 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

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Про це повідомив командувач Повітряними силами Микола Олещук.

Прес-служба Повітряних сил повідомила, що о 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей:

3 крилаті ракети «Калібр»;

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється.

Раніше речник ПС Юрій Ігнат розповів, що російські ракети маневрували і зрештою були спрямовані в Хмельницьку область.

Ракети запустили з Каспію. Вони змінювали курс між областями, а згодом у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів і «зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, район Старокостянтинова». Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі. Можливо, з «Кинджалами» були ще балістичні ракети

Спершу ракети спрямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти — на захід. У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину. Ракети збивалися над декількома регіонами України.

Це другий ракетний удар рашистів упродовж 26 липня. Раніше Повітряні сили розповіли про дві збиті над Вінницькою областю ракети «Калібр».