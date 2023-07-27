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Ракурс
Российские террористы ударили "Калибрами" по порту в Одесской области во время грозы

Российские террористы ударили «Калибрами» по порту в Одесской области во время грозы

27 июл 2023, 08:10
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У ніч проти 27 липня росіяни вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Є влучанням в одну з адмінбудівель порту.


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Загинув працівник. Пошкоджене виробниче обладнання вантажного термінала, повідомили в ОК «Південь».

Ракети «Калібр» були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Нагадаємо, що під час ракетного удару 26 липня ППО збила 36 крилатих ракет у різних регіонах України. Утім, головний удар припав на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Пабліки писали про вибухи в регіоні і в ніч на 27 липня. Йшлося про можливу атаку «шахедів».

Источник: Ракурс


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