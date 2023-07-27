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Российские террористы ударили "Калибрами" по порту в Одесской области во время грозы
Российские террористы ударили «Калибрами» по порту в Одесской области во время грозыhttps://racurs.ua/n185522-rossiyskie-terroristy-udarili-kalibramy-po-portu-v-odesskoy-oblasti-vo-vremya-grozy.htmlРакурс
У ніч проти 27 липня росіяни вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Є влучанням в одну з адмінбудівель порту.
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Загинув працівник. Пошкоджене виробниче обладнання вантажного термінала, повідомили в ОК «Південь».
Ракети «Калібр» були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
Нагадаємо, що під час ракетного удару 26 липня ППО збила 36 крилатих ракет у різних регіонах України. Утім, головний удар припав на Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Пабліки писали про вибухи в регіоні і в ніч на 27 липня. Йшлося про можливу атаку «шахедів».
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